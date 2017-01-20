Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

На этой рабочей неделе компания Microsoft официально подтвердила существование игрового режима в Windows 10. В Китае начали продавать смартфон Nokia 6 — устройство пользуется высокой популярностью. Датировано обновление операционной системы Android Wear до версии 2.0. Об этом и других важных новостях минувших пяти дней читайте в нашем еженедельном дайджесте.

Игровой режим в Windows 10

Слухи об игровом режиме в Windows 10 получили официальное подтверждение. Компания Microsoft заявила, что он появится вместе с весенним мега-апдейтом Windows 10 Creators Update. Программисты намереваются превратить «десятку» в самую удобную «Ось» для игр. Кстати, инсайдеры уже тестируют нововведение. Однако хранят молчание, утечек информации не наблюдается. В нескольких словах, суть Game Mode в увеличение производительности за счет коррекции распределения ресурсов железа.

Кстати, работать в игровом режиме должны вообще все проекты, выходящие для Windows,а не только произведения платформы Universal Windows Platform, как предполагалось ранее.

Смартфон Nokia 6 запустили в Китае

На смартфон Nokia 6 еще до официального запуска 19 января 2017-го года китайцами было сделано более миллиона заявок. В первый день продаж всю первую партию гаджета в сети Jindong раскупили за одну минуту. И это при том, что дешевым аппарат не назовешь. За него просят 1699 юаней (а это эквивалентно почти 15 000 рублям).

Внутри Nokia 6 находится чип Snapdragon 430 и 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, имеет накопитель на 64 ГБ, основную камеру на 16 Мп и фронтальный датчик на 8 Мп. Работает устройство от аккумулятора емкостью 3000 мАч.

Увы, но доставка за пределы страны не осуществляется. Когда Nokia 6 выйдет за пределами Поднебесной также не сообщается.

На этой неделе была еще одна новость, связанная с Nokia. Компания собирается показать флагманскую модель P1 на выставке MWC 2017 в Барселоне. По данным Worket через социальную сеть ВКонтакте, Nokia P1 базируется на смартфоне Sharp Aquos Xx3, выпущенном в Японии с полгода назад. Однако характеристики более продвинутые. Предположительно устройство получит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ или 256 ГБ и камеру на 22,6 Мп. За смартфон попросят от 800 до 950 долларов.

Релиз Android Wear 2.0 назначен на 9 февраля

Небезызвестный Эван Бласс (Evan Blass) в своем Twitter назвал дату релиза операционной системы Android Wear версии 2.0. Утверждается, что случится это уже 9 февраля. К слову, ранее Google подтвердила, что релиз программной платформы для носимой электроники Android Wear 2.0 состоится в феврале

Android Wear 2.0 позиционируют как самое крупное обновление платформы Android Wear, после ее выпуска в 2014 году.

К нововведениям относят — возможность отображать информацию на циферблате с «любого приложения», поддержку двух клавиатур (можно пользоваться рукописным вводом, а можно и "полноценной" QWERTY), функцию умных ответов.

Вдобавок, приложения на смарт-часах могут получать доступ к Интернету самостоятельно, без необходимости подключения к смартфону. Это относится к смарт-часам с поддержкой LTE, таким, например, как Samsung Gear S2. А вот смарт-часы без поддержки сотовой связи смогут выходить в сеть при наличии Wi-Fi-подключения или по Bluetooth.

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