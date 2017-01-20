TAG Heuer выпустит новые умные часы в мае

Люксовый производитель часов TAG Heuer намеревается выпустить свои новые смарт-часы уже в мае этого года. Об этом в недавнем интервью сообщил руководитель компании Жан-Клод Бивер (Jean-Claude Biver).

К сожалению, все, что удалось выяснить о новинке, это то, что у часов будет GPS, мощная батарея и качественный сенсорный дисплей. Предположительно, гаджет получит операционную систему Android Wear 2.0.

Кроме того, Бивер заявил, что TAG Heuer удалось продать 56 000 устройств модели Connected по цене в 1500 долларов за штуку — и это в два раза больше, чем в компании рассчитывали изначально. Что касается новых смартчасов, то их продажи ожидаются на уровне 150 000 изделий.