Почта Mail.Ru научилась отправлять письма в будущее

Команда сервиса Почта Mail.Ru запустила новую полезную возможность — отложенную отправку писем. Пользователь теперь может написать письмо, указав дату и время, когда его нужно отослать адресату. В указанное время сервис автоматически отправит письмо.


До реальной отправки оно будет храниться в папке с исходящей почтой и предлагать стандартные инструменты для редактирования, включая возможность изменить время отправки или полного удаления.

По задумке разработчиков, такая функци может оказаться полезной, например, для рассылки писем в самом начале рабочего дня или организации напоминаний самому себе.

Источник
Mail.Ru
Теги
электронная почта Mail.Ru E-MAIL Почта Mail.Ru

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