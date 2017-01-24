Почта Mail.Ru научилась отправлять письма в будущее

Команда сервиса Почта Mail.Ru запустила новую полезную возможность — отложенную отправку писем. Пользователь теперь может написать письмо, указав дату и время, когда его нужно отослать адресату. В указанное время сервис автоматически отправит письмо.





До реальной отправки оно будет храниться в папке с исходящей почтой и предлагать стандартные инструменты для редактирования, включая возможность изменить время отправки или полного удаления.

По задумке разработчиков, такая функци может оказаться полезной, например, для рассылки писем в самом начале рабочего дня или организации напоминаний самому себе.