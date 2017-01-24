Samsung возвращается в «Связной»

Ритейлер «Связной» официально объявил о возобновлении сотрудничества с Samsung и скором начале продаж персональной электроники компании.





В ближайшем времени в «Связном», как розничных салонах в 950 городах России, так и онлайн-магазине, появятся смартфоны Samsung, в том числе флагманские Galaxy S7 и S7 edge, планшеты, смарт-часы, VR-очки Samsung и различные аксессуары. Продажи устройств Samsung в «Связном» начнутся до конца января 2017 года.

Напомним, летом 2015 года в российской рознице разразился скандал — ритейлеры «Евросеть», «Связной», а также розничные сети операторов МегаФона и ВымпелКома прекратили закупать смартфоны Samsung. Президент «Евросети» в качестве причины такого кардинального шага назвал высокую долю брака, существенно увеличившуюся в поставках Samsung. «Связной» и ВымпелКом прекратили закупать как смартфоны, так и планшеты. Некоторые специалисты отмечали тогда, что настоящей причиной бойкота Samsung является вовсе не якобы внезапно выросший брак, а ценовые войны, в которых в то время активно участвовали все упомянутые компании.