Gmail начнет блокировать JavaScript-вложения в феврале

Компания Google сообщила о скором начале блокировки файлов-вложений с расширением .js в своем сервисе электронной почты. Gmail начнет блокировать JavaScript-вложения с 13 февраля 2017 года.





Таким образом, .js присоединяется к списку запрещенных в Gmail форматов вложений, в который на настоящий момент включены .exe, .msc и .bat. Если пользователь попробует прикрепить к письму файл .js 13 февраля и позднее, то он получит оповещение о блокировке по причине того, что "контент представляет потенциальную угрозу безопасности".

Сами по себе JavaScript-файлы не являются изначально "плохими", но злоумышленники могут прикреплять в таком виде различные загрузчики для различных вредоносных приложений, которые активируются по нажатию пользователя на такое вложение. Gmail может распознать файлы .js, даже если они отправляются в виде архивов .zip, a .tgz, a .gz или a .bz2. В случае, если вам, действительно, надо отправить честный JavaScript-файл, Google рекомендует использовать для этого Google Drive.