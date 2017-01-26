Хьюго Барра займется виртуальной реальностью в Facebook

На днях мы писали, что Хьюго Барра (Hugo Barra) уходит из китайской компании Xiaomi и возвращении в Силиконовую долину. Теперь стало известно о его дальнейших планах. Как оказалось, он займет пост вице-президента в компании Facebook и возьмет под свою ответственность направление виртуальной реальности, включая команду Oculus. Об этом рассказал Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель Facebook, на своей страничке в соцсети.


Напомним, Хьюго Барра был звездой подразделения Android в Google перед своим уходом в Xiaomi. Он занимал в Google пост директора по продуктам Android. По слухам, покинул компанию из-за скандала, связанного с девушкой по имени Аманда Розенберг, которую у него увел Сергей Брин, основатель Google. После такого скандала Хьюго Барра был завербован ушлыми китайцами и в 2013 году занял в Xiaomi пост вице-президента по международным вопросам, которая в то время была быстроразвивающийся стартапом.

Свой уход из Xiaomi Хьюго Барра объяснил влиянием непривычного окружения на здоровье, чувством оторванности от семьи, друзей и жизни, которую он создал для себя в Силиконовой долине, и просто желанием вернуться.

Источник
Mark Zuckerberg
Теги
Google FACEBOOK Xiaomi виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Oculus

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