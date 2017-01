Что случилось 26.01.2017?

Безопасный бразуер Firefox Focus заработал. В том числе и на русском языке. Samsung Galaxy C5 Pro показался в бенчмарке. Huawei P8 Lite начнут продавать в Европе уже в феврале. А еще есть зеленый и сиреневый P10. Также уже можно сделать предзаказ на Huawei Mate 9 Porsche Design. С Samsung Galaxy Note 7 теперь можно будет летать в самолетах в России. А найти наушники AirPods поможет приложение "Найти iPhone".

Была анонсирована потенциально грандиозная ролевая игра Pillars of Eternity 2: Deadfire. Кроме того, картину "Апокалипсис сегодня" решили игроизировать. Выйдет она не раньше 2020-го года. А вот в Kingdom Hearts HD 2.8 можно сыграть в России уже сейчас. Также были названы любимые женские персонажи Final Fantasy. Авторы Ori and the Blind Forest считают, что Project Scorpio это консоль нового, а не промежуточного поколения.

Православные видеоигры с проповедями интересны? РПЦ как раз работает над такими. Android 7.0 распространяется на Samsung Galaxy S7 и S7 edge.

Gmail больше не пропустит JavaScript в письмах. Japan Display показала новый экран следующих iPhone. Sony ведет работы над флагманским 4K-смартфоном с чипом Snapdragon 835. HTC также собирается использовать данный чип в своем топовом устройстве.

Белая Nokia 6 за пределы Китая не спешит. Слухи опроверг сам производитель. Кстати, у следующего Pixel'а окажется защита от воды. Наконец, с помощью док-станции Galaxy S8 от Samsung превратится в PC.