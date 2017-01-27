Что случилось 26.01.2017?

Безопасный бразуер Firefox Focus заработал. В том числе и на русском языке. Samsung Galaxy C5 Pro показался в бенчмарке. Huawei P8 Lite начнут продавать в Европе уже в феврале. А еще есть зеленый и сиреневый P10. Также уже можно сделать предзаказ на Huawei Mate 9 Porsche Design. С Samsung Galaxy Note 7 теперь можно будет летать в самолетах в России. А найти наушники AirPods поможет приложение "Найти iPhone". 

Была анонсирована потенциально грандиозная ролевая игра Pillars of Eternity 2: Deadfire. Кроме того, картину "Апокалипсис сегодня" решили игроизировать. Выйдет она не раньше 2020-го года. А вот в Kingdom Hearts HD 2.8 можно сыграть в России уже сейчас. Также были названы любимые женские персонажи Final Fantasy. Авторы Ori and the Blind Forest считают, что Project Scorpio это консоль нового, а не промежуточного поколения. 

Православные видеоигры с проповедями интересны? РПЦ как раз работает над такими. Android 7.0 распространяется на Samsung Galaxy S7 и S7 edge. 

Gmail больше не пропустит JavaScript в письмах. Japan Display показала новый экран следующих iPhone. Sony ведет работы над флагманским 4K-смартфоном с чипом Snapdragon 835. HTC также собирается использовать данный чип в своем топовом устройстве.

Белая Nokia 6 за пределы Китая не спешит. Слухи опроверг сам производитель. Кстати, у следующего Pixel'а окажется защита от воды. Наконец, с помощью док-станции Galaxy S8 от Samsung превратится в PC. 

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: Huawei Enjoy 6S, Android 7.1.1 и глянцево-черный Samsung Galaxy S7 edge

9 декабря 2016

Главное за неделю: LeEco Le Pro 3 в России, три iPhone 8, новости о Samsung Galaxy S8

23 декабря 2016

Главное за неделю: OnePlus 3T в продаже в Европе, смартфон TP-Link Neffos Y5 в России, релиз Final Fantasy XV

2 декабря 2016

Главное за неделю: Samsung Galaxy S8 приближается, Xiaomi выпускает огромный Mi Mix, Apple показывает новый MacBook Pro

28 октября 2016

Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

20 января

Главное за неделю: смартфон Vivo V5 с камерой на 20 Мп, Wi-Fi-звонки от Tele2 и возвращение Galaxy Note 7 в продажу

18 ноября 2016
Из рубрикиНаука и технологии
Марк Цукерберг не собирается становиться президентом США
27 января в истории: первая игровая приставка, Sony Clie SJ33 и первый Apple iPad
Gmail начнет блокировать JavaScript-вложения в феврале

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 315
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 168
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83