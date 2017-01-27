Марк Цукерберг не собирается становиться президентом США

По сети недавно прошел слух о желании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) баллотироваться на пост президента США во время следующих выборов. К такому выводу СМИ пришли, узнав, например, о том, что Марк приглашал для фотосессии бывшего фотографа Белого Дома и намеревался посетить все 50 штатов для общения с людьми. В основном доводы были надуманные, никаких заявлений от самого создателя Facebook не поступало.

Впрочем, одно издание все-таки задало вопрос Цукербергу прямо. Ответ был получен отрицательный. Марк заявил, что занял исключительно улучшением социальной сети и благотворительностью вместе с женой.

СМИ такой ответ не успокоил — подчеркивается, что, даже если Марк не собирается баллотироваться в ближайшем будущем, он вполне может это сделать позднее. Кроме того, будущие политики редко делятся своими намерениями заранее, добавляют журналисты.