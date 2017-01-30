В Intel рассказали о рекордной выручке в последнем квартале 2016 года

Компания Intel поделилась информацией о рекордной выручке. Так, за период с октября по декабрь 2016-го года процессорный гигант продал продукции на 16,37 миллиардов долларов, что на 9,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. Кроме того, это рекордный показатель за квартал за всю историю Intel.

Хорошие показатели продемонстрировало подразделение Intel Data Center Group, занимающееся дата-центрами и сетевым оборудованием — за три месяца выручка составила 4,67 миллиарда долларов (больше на 8,4%, чем за аналогичный период 2015-го года). Что касается процессорного отделения, то тут также наблюдается рост — на 4,3% (9,13 миллиардов долларов). Отдел, отвечающий за решения для Интернета вещей, «вырос» на 16% (выручка 726 миллионов долларов).

Что касается чистой прибыли, то она уменьшилась на 1% и составила 3,56 миллиарда долларов или 79 центов с каждой акции.  

Источник
Intel
Теги
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