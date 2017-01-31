Nokia и Orange Group будут развивать 5G вместе

Компании Nokia и Orange Group заявили, что вместе начнут работать над тем, чтобы переход от 4G-сетей к сетям 5G был осуществлен наиболее удобным образом, эффективно, быстро и без лишних финансовых затрат. При этом, надежность соединений и качество услуг заявлено на самом высоком уровни.

Кстати, впервые продемонстрировать преимущества сетей 5-го поколения собираются на Зимних Олимпийских Играх в Южной Корее уже в 2018-ом году. Однако массово 5G-сети должны заработать только в 2020-ом году. Максимальная скорость передачи данных составит 20 Гбит/с.

5G-сети, кроме всего прочего, важны для развития Интернета вещей. Также не забываем о 8K-видео и VR-опыте без подключения к Wi-Fi.