Создавшая "облачный" смартфон Nextbit продалась Razer

Компания Razer, производитель игровых устройств, сообщила о приобретении большинства активов компании Nextbit Systems. В результате, руководство и работники Nextbit присоединились к компании Razer.



Nextbit Robin

Напомним, основателями Nextbit стали ветераны таких гигантов как Google и HTC. Изначально стартап занимался облачным программным обеспечением для смартфонов, а в 2015 году представил "облачный" смартфон под названием Robin, чьи продажи стартовали в феврале 2016 года.

Как отмечает Nextbit, продажи Robin и аксессуаров через официальные каналы вскоре прекратятся, но поддержка и выпуск обновлений программного обеспечения для Robin сохранятся еще на шесть месяцев. Обновления безопасности планируется продолжать выпускать до февраля 2018 года.

По словам Razer, Nextbit будет работать как отдельное от родительской компании бизнес-подразделение с собственным управлением. Свои усилия команда сосредоточит на мобильных решениях и дизайне.