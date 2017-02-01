Intel протестирует выпуск по 7-нм технологическом процессу

Компания Intel вслед за TSMC и Samsung намеревается запустить тестовый выпуск чипов по 7-нм технологическому процессу в 2017-ом году. Массовый выпуск начнется после изучения всех проблем и последующего строительства дополнительных производственных линий для изготовления технологичных процессоров нового поколения.

В новых чипах предполагается использовать уникальные материалы, вроде нитрида галлия, что позволит сделать их более энергоэффективными — а это очень важно, например, для ноутбуков.