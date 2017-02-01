Rambus поделилась информацией о доходах за 2016 года

Компания Rambus поделилась квартальным и годовым отчетами за 2016-ый год. За год удалось продать продукции на 336,6 миллионов долларов, что на 14% больше, чем в 2015-ом. Прибыль же упала катастрофически — с 211,4 миллионов долларов до 6,8 миллионов долларов. То есть, с каждой акции Rambus заработала в 2016-ом году по 0,06 доллара, в то время как в 2015-ом эта цифра равнялась 1,8 доллара.

В четвертом квартале 2016-го Rambus отчиталась о доходе в сумме 97,6 миллионов долларов, что на 9% больше, чем в третьем квартале и на 27% чем за тот же период 2015-го года.

Однако прибыли в четвертом квартале Rambus не дождалась — потери составили 3,4 миллиона долларов, в то время, как в третьем отмечалась прибыль на уровне 4,5 миллионов долларов, а в четвертом квартале 2015-го, так и вовсе, заработать удалось 13 миллионов. 

Источник
Rambus
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деньги Rambus

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