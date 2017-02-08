На заводе Samsung по производству аккумуляторов Galaxy Note 7 произошел пожар

На китайской фабрике Samsung SDI в Тяньцзине произошел пожар. И хотя сам по себе инцидент, по словам представителей компании, оказался небольшим происшествием, но вызвал немало шума в сети.


А все потому, что именно на этой фабрике производилось больше половины взрывоопасных аккумуляторов печальноизвестного Galaxy Note 7.

По словам представителя Samsung, возгорание коснулось не производственных линий, а помещений, отведенных под отходы производства, включая бракованные литиевые аккумуляторы. Причиной возгорания объявлены они же. Местная пожарная станция подтвердила в своем микроблоге, что пожар произошел из-за аккумуляторов на фабрике.

Источник
Reuters
Теги
Samsung фейспалм Samsung Galaxy Note 7 аккумулятор пожар Samsung SDI

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