На заводе Samsung по производству аккумуляторов Galaxy Note 7 произошел пожар

На китайской фабрике Samsung SDI в Тяньцзине произошел пожар. И хотя сам по себе инцидент, по словам представителей компании, оказался небольшим происшествием, но вызвал немало шума в сети.





А все потому, что именно на этой фабрике производилось больше половины взрывоопасных аккумуляторов печальноизвестного Galaxy Note 7.

По словам представителя Samsung, возгорание коснулось не производственных линий, а помещений, отведенных под отходы производства, включая бракованные литиевые аккумуляторы. Причиной возгорания объявлены они же. Местная пожарная станция подтвердила в своем микроблоге, что пожар произошел из-за аккумуляторов на фабрике.