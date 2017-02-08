SpaceX намеревается часто запускать ракеты в космос

Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) полна решимости начать запускать ракеты после запуска стартового комплекса во Флориде (комплекс-39 на мысе Канаверал) каждые 2-3 недели. Также сообщается, что двигатели подвернутся серьезной модификации, станут более надежными и производительными, изменится турбонасос. SpaceX уже успела заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов.

Напомним, что 1 сентября 2016-го года ракета Falcon 9 взорвалась во время заправки второй ступени. Но уже 14 января 2017-го года той же Falcon 9 удалось вывести на орбиту 10 спутников связи и вернуться обратно.