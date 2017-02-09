9 февраля в истории: первый полёт Boeing 747, открытие Коперниция и NVIDIA Optimus

9 февраля 1969 года Boeing 747 совершил свой первый полёт. Это первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт. На момент создания Boeing 747 стал самым большим, тяжёлым и вместительным лайнером до появления А380 в 2005 году. У самолёта двухпалубная компоновка, причём верхняя значительно меньше нижней. Своеобразный горб, в котором и находится верхняя палуба, сделал Boeing 747 одним из самых узнаваемых самолётов в мире. На сегодняшний день это один из самых распространённых в мире широкофюзеляжных пассажирских самолётов. Идея создания Boeing 747 возникла в начале 60-х годов XX века, когда был бурный рост объёмов авиаперевозок. Требования у компании Pan American, которая и заказала этот самолёт, были очень простые: больше модели 707 в два раза. Сначала представили проект с полноразмерными двумя палубами, но из-за трудностей от этой схемы отказались в пользу "горбатого" варианта.



Boeing 747

9 февраля 1996 года объявлено об открытии Коперниция. Этот элемент стал 112-м в периодической таблице химических элементов. Его ядро состоит из 112 протонов, 173 нейтронов и имеет период полураспада около 34 секунд. Коперниций относится к той же группе, что цинк, кадмий и ртуть. Впервые синтезировать элемент удалось в Институте тяжёлых ионов в Дармштадте, Германия. Два ядра были получены путём реакций ускоренных атомных ядер цинка-70 на мишени из свинца-208 в ускорителе тяжёлых ионов. Более тяжёлые изотопы коперниция в 2000 и 2004 годах получили в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне, но уже как продукты полураспада изотопов флеровия. Открытие 112-го элемента было признано лишь в 2009 году Международным союзом теоретической и прикладной химии, и лишь после этого начали процесс утверждения его названия.



Коперниций

9 февраля 2010 года представлена технология NVIDIA Optimus. С помощью неё компании удалось увеличить время работы ноутбуков в автономном режиме до двух раз. Optimus автоматически распределяет нагрузку приложений на GPU или на интегрированную графику. Выбор зависит от того, с какой программой в данный момент работает пользователь. Например, если задача не требует графической или системной нагрузки, то будет задействован оптимальный процессор, за счёт чего увеличится время работы от батареи. Для игр, видео или других требовательных задач будет использован дискретный чип NVIDIA. Первыми ноутбуками с NVIDIA Optimus стали модели компании ASUS.



Ноутбук с NVIDIA Optimus