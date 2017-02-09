На геймерские смарт-часы Gameband собирают деньги

На Kickstarer идет сбор средств на смарт-часы Gameband от FMTwo Game Inc, предназначенные специально для геймеров. Требуется всего 75 000 долларов. Новинка оснащается чипом Qualcomm Snapdragon Wear 2100, имеет 1,6 AMOLED дисплей с разрешением 320 х 320 пикселей и предлагается в нескольких версиях с разным дизайном и набором игр.

Так, часы красного цвета и среди прочих игр, могут похвастаться предустановленными Pong, Crystal Castles, Asteroids от Atari. Другой вариант даст возможность поиграть, например, в инди-хит Terraria.

У смарт-часов также есть слот для карт microSD объемом до 256 ГБ, куда можно сбросить фото, музыку и другие игры.

Оформить предварительный заказ на устройство можно на Kickstarter за 99 долларов.