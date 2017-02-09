"Крупнейший сбой" в истории YouTube лишил каналы подписчиков

Автор канала BlackScreenTV на YouTube опубликовал видеоролик, в котором он рассказывает о найденной ошибке на сервисе. По описанию авторов, этот "крупнейший сбой" в истории YouTube позволял лишать каналы до 1000 подписчиков в секунду.



Проблема заключалась в счетчике подписчиков. Когда кто-либо отписывался от канала, счетчик вычитал из общего числа подписчиков не 1, а 2. В результате, если вам не нравится Джастин Бибер, то вы могли подписываться и отписываться с его канала снова и снова, с удовлетворением наблюдая за "падением кумира миллионов". Этим сбоем не преминули воспользовались многие недоброжелатели различных звезд, когда информация о нем распространилась по сети.

Тем не менее, сейчас Джастин Бибер может вздохнуть спокойно — команда YouTube подтвердила наличие проблемы со счетчиком, а затем и о ее починке. Некоторые авторы каналов на YouTube уже сообщили о восстановлении количества подписчиков.

Источник
TheNextWeb
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