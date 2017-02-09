ZTE представила умные часы ZTE Quartz

Вчера, как и ожидалось, одновременно с запуском Android Wear 2.0, компания Google представила пару новых смарт-часов — LG Watch Style и LG Watch Sport. Они получат Android Wear 2.0 сразу на момент выпуска.

Кроме того, в сети появилась информация, что ZTE собирается также выпустить свои умные часы, использующие данную операционную систему. Новинка получила название ZTE Quartz (модельное обозначение ZW10). Кстати, в прошлом также назывался и смартфон от этого китайского производителя.

Гаджет оснащается модулями 3G и Wi-Fi, способен синхронизироваться со смартфонами под управлением Android (начиная с версии 4.3) и iOS (начиная с версии 8.2). Стоимость смарт-часов пока неизвестна. Может быть, ее назовут на MWC 2017 в Барселоне.