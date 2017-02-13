Сервис доставки еды UberEATS заработал в тестовом режиме в России

В России начал работать в тестовом режиме сервис по доставке еды UberEATS. Это подтвердило российское представительство Uber через официальный аккаунт в Twitter.





Представители компании отметили, что пока сервис доступен не всем пользователям. Приложение UberEATS для iOS и Android уже доступно в российских онлайн магазинах App Store и Google Play. Среди охваченных сервисом российских городов указана Москва.

Приложение, теоретически, сотрудничает с различные ресторанами города, позволяет отслеживать статус и метонахождение курьера. Перед тем как оформить заказ, пользователь увидит общую сумму, которая включает стоимость блюд и доставки.