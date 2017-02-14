Илон Маск уверен, что людям придется стать киборгами

Знаменитый миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил на World Government Summit в Дубае, что рано или поздно людям придется объединить свой биологический организм с цифровым интеллектом.

Случится это тогда, когда технологию станут настолько совершенными, что обычные средства взаимодействия с гаджетами и техникой станут неэффективными и недостаточными. Тогда человечеству придется изменять свои тела и начать превращение в киборгов — как это было показано в играх серии Deus Ex.

Чем быстрее будет развиваться прогресс, тем быстрее люди будут становиться все более «цифровыми» и электрическими. И всё это — для увеличения пропускной способности и скорости соединения между мозгом и компьютером ради выполнения тех или иных задач.

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