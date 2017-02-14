Ученые утверждают, что осьминоги прибыли из космоса

В Университете Чикаго появилась информация о том, что осьминоги — это существа вовсе не с нашей планеты, а самые настоящие пришельцы из космоса. Для этого специалисты исследовали ДНК морских моллюсков и пришли к выводу, что такие существа попросту не могли зародиться на Земле.

Геном осьминогов слишком сложный (почти такой же длинный, как у нас с вами). А белок-кодирующих генов даже больше, целых 33 000. У человека таковых меньше 25 000. Аналогичных показателей нет ни у одного из живых существ на планете Земля.

Из-за этого и был сделан вывод, что осьминоги вовсе не коренные обитатели Земли. Впрочем, откуда они и каким образом здесь оказались, никто не знает. Быть может, это одичавшие представители развитой внеземной расы.

Кстати, осьминоги считаются одними из самых умных животных на планете.  

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