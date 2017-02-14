26 февраля произойдет солнечное затмение

26 февраля случится солнечное затмение, заявляют астрономы, а астрологи рекомендуют отложить все важные дела и встречи и также предупреждают о чувстве рассеянности в этот день. Специалисты советуют правильно распланировать эти 24 часа.

Пик затмения придется на 18-00 по Москве. Таким образом, увидеть закрытый солнечный диск не удастся, в это время в наших краях зимой солнце уже не светит. Более того, затмение не будет видно вообще на всей территории России, соотечественникам удастся только почувствовать его негативные эффекты.

Впрочем, сообщается, что некоторые люди могут почувствовать прилив сил.  

Источник
Discover24
Теги
земля Солнце затмение

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