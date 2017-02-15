Ученые определили тип кристаллической решетки ядра Земли

Объединенная группа ученых из Китая, Чили и Швеции после компьютерного моделирования при помощи пакета VASP опубликовали в журнале Nature Geoscience исследование на тему типа кристаллической решетки, занимающей стабильную фазу железа в ядре нашей планеты — по их мнению, ядро Земли имеет объемноцентрированную кубическую решетку. То есть, в одной ячейке находится 8 атомов, которые разнесены по углам куба, а 1 атом расположен в центре.

Утверждается, что суперячейка состоит из 1024 атомов железа под давлением 360 гигапаскалей при температуре 6000 кельвинов. Такой тип кристаллической решетки объясняет анизотропию скорости распространения упругих волн во внутреннем ядре, а также низкий модуль сдвига.

Это противоречит другой версии о гранецентрированной кубической решетке, когда в одной ячейке по углам куба располагаются 8 атомов, а еще 6 находятся в центрах сторон.

Ядро Земли имеет жидкий слой радиусом 2200 км и внутреннюю твердую часть радиусом 1200 км, общий его радиус — 3500 км, расположено же сердце планеты под мантией на глубине 2900 км от поверхности.