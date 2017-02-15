В Китае обнаружили беременную самку динозавра

Международная группа ученых узнала, что динозавры вида диноцефалозавры (родственники одновременно крокодилов, птиц и непосредственно динозавров) не откладывали яйца, а рожали детенышей, аналогично млекопитающим.

Вывод был сделан на основе сенсационной находки — внутри брюшной полости окаменелой самки динозавра возрастом 245 000 000 лет был обнаружен эмбрион. Пол будущих существ определялся набором генов, как у млекопитающих, а не температурой, как у крокодилов и черепах.

Диноцефалозавры жили по водой, имели длинную шею (около 2-х метров).