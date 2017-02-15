В Китае обнаружили беременную самку динозавра

Международная группа ученых узнала, что динозавры вида диноцефалозавры (родственники одновременно крокодилов, птиц и непосредственно динозавров) не откладывали яйца, а рожали детенышей, аналогично млекопитающим.

Вывод был сделан на основе сенсационной находки — внутри брюшной полости окаменелой самки динозавра возрастом 245 000 000 лет был обнаружен эмбрион. Пол будущих существ определялся набором генов, как у млекопитающих, а не температурой, как у крокодилов и черепах.

Диноцефалозавры жили по водой, имели длинную шею (около 2-х метров).

Источник
NewsBeatNow
Теги
динозавры

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
UberEATS официально заработал в Москве
Ученые определили тип кристаллической решетки ядра Земли
Что случилось 14.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78