На Земле найден новый континент

Американские исследователи уверены, что на планете Земля не 7, как это принято думать, а 8 континентов. И 8-ой вовсе не скрыт от наших глаз, это никакая не мифическая Атлантида, а реальная и доступная для изучения Зеландия. К слову, теории об этом появлялись и в прошлом.

Учены считают, что Зеландию можно смело называть континентом — речь идет об объединении Новой Зеландии и Новой Каледонии, потому что оба острова лежат на одной континентальной плите.

Другие эксперты считают, что доказательств для этого пока недостаточно.  

Источник
Газета Daily
Теги
наука земля

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