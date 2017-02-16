На Земле найден новый континент

Американские исследователи уверены, что на планете Земля не 7, как это принято думать, а 8 континентов. И 8-ой вовсе не скрыт от наших глаз, это никакая не мифическая Атлантида, а реальная и доступная для изучения Зеландия. К слову, теории об этом появлялись и в прошлом.

Учены считают, что Зеландию можно смело называть континентом — речь идет об объединении Новой Зеландии и Новой Каледонии, потому что оба острова лежат на одной континентальной плите.

Другие эксперты считают, что доказательств для этого пока недостаточно.