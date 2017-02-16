Россия и Франция договорились создать прибор для исследования Меркурия

Госкорпорация Роскосмос и французский CNES (Национальный центр космических исследований Франции) подписали соглашение, в рамках которого будет вестись разработка и создание элементов прибора под названием Phebus.


Phebus представляет собой ультрафиолетовый спектрометр, предназначенный для измерения состава и динамики экзосферы Меркурия. Он будет использоваться в рамках реализации совместного российско-европейского проекта BepiColombo на космическом аппарате МПО (Меркурианский орбитальный аппарат) от Европейского космического агентства.

Прибор состоит из двойного спектрометра для диапазонов жесткой (около 55 – 155 нм) и дальней (около 145 – 315 нм) ультрафиолетовых областей спектра. Для осуществления визирования прибора по полному кругу 360 градусов, близкому к плоскости орбиты станции, используется вращающееся зеркало.

Главным разработчиком научного оборудования для зонда станет CNES, а Роскосмос обеспечит разработку, изготовление и автономные испытания поворотного механизма, а затем поможет с установкой и тестированием Phebus на космическом аппарате.

Межпланетный зонд планируется запустить к Меркурию в апреле 2018 года. Он будет изучать состав поверхности Меркурия и окружающего его пространства. Предприятия Роскосмос принимают непосредственное участие в создании космического аппарата.

Источник
Роскосмос
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