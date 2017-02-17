Астрономы выяснили, куда ударит астероид

Астрономы из NASA утверждают, что в самое ближайшее время крупное небесное тело пройдет на расстоянии 50 000 000 километров от Земли и что существует довольно высокая (по астрономическим меркам) доля вероятности, что астероид столкнется с нашей планетой.

Специалисты также назвали возможную цель камня-убийцы — таковой может стать Великобритания или Атлантический океан (в результате вероятно появление огромного цунами, которое также смоет города Великобритании. Африки, Европы и обеих Америк). Орбиты астероида и Земли могут пересечься уже с 16 по 24 февраля.

Сам камень является гостем из системы Нибиру и был замечен астрономами еще в 2016-ом году. Размеры его составляют от 500 метров до 1 километра.

Лорд Мартин Рис (Lord Martin Rees), астроном из Великобритании считает, что в будущем нужно обязательно защитить Землю от возможной угрозы из космоса. А сделать это, по его мнению, можно только построив дорогие и эффективные анти-астероидные системы.