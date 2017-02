Главное за неделю: стеклянный iPhone 8, дизайн Samsung Galaxy S8 и осьминоги из космоса

На этой рабочей неделе появилась информация о том, что стеклянными окажутся не все версии iPhone 8. Также читатели смогли разглядеть дизайн смартфона Samsung Galaxy S8 в подробностях на рендерах. Ученые пришли к выводу, что осьминоги прибыли из космоса. Об этом и других интересных новостях уходящих пяти дней читайте ниже.

Стеклянный iPhone 8

Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в производственной цепочке поставок сообщает, что Apple выпустит три версии смартфона iPhone в 2017 году — диагональю 4,7, 5,5 и 5,8 дюйма.

Утверждается, что новый дизайн со стеклянными панелями и усиленной рамкой из нержавеющей стали получит только топовая 5,8-дюймовая версия, тогда как 4,7-дюймовая вариация останется в алюминиевом корпусе. Что касается 5,5-дюймового iPhone, то о нем пока информации нет.

Еще одна важная новость недели, связанная с iPhone 8, касается аккумулятора новинки. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей, заявил, что так называемый iPhone 8 получит более долгое время автономной работы, благодаря более дорогому дизайну компоновке плат.

Благодаря этому iPhone 8 с OLED-дисплеем и размерами, как у 4,7-дюймового iPhone 7, получит емкость аккумулятора, сравнимую с 5,5-дюймовым iPhone 7 Plus. В результате, время автономной работы iPhone 8 получится дольше, чем у iPhone 7 Plus благодаря преимуществам OLED-дисплея перед TFT-экранами.

Напоминаем, что большинством аналитиков ожидается большой редизайн в честь празднования 10-летия момента с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Однако также существует версия и о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление сразу трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

Дизайн Samsung Galaxy S8

В Интернете появились подробные рендеры Samsung Galaxy S8, флагманского корейского смартфона. Подборку опубликовала корейская студия DesignWoOS.

Рендеры доказывают, что даже младшая версия Samsung Galaxy S8 получит изогнутый экран, а также отсутствие фирменной домашней кнопки под дисплеем.

Также мы узнали, что компания Samsung объявит дату выпуска Samsung Galaxy S8 в первый день выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Об этом сообщил журналистам сам Кох Дон Джин (Koh Dong-jin), руководитель мобильного подразделения Samsung.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получит разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой становятся Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895 (в зависимости от региона), 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч для младшей модели и 3600 мАч для старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Осьминоги из космоса

Главной курьезной, однако весьма читаемой новостью недели, стала информация, пришедшая из университета Чикаго том, что осьминоги, одни из самых умных животных на Земле, являются существами вовсе не с нашей планеты, а самыми настоящими пришельцами из космоса. Для этого специалисты исследовали ДНК морских моллюсков и пришли к выводу, что такие существа попросту не могли зародиться на Земле.

Геном осьминогов слишком сложный (почти такой же длинный, как у нас с вами). А белок-кодирующих генов даже больше, целых 33 000. У человека таковых меньше 25 000. Аналогичных показателей нет ни у одного из живых существ на планете Земля.

Из-за этого и был сделан вывод, что осьминоги вовсе не коренные обитатели Земли. Впрочем, откуда они и каким образом здесь оказались, никто не знает. Быть может, это одичавшие представители развитой внеземной расы.

Другие интересные новости недели

