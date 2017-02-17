Мамонты оживут через пару лет

Ученые из США пообещали оживить мамонтов уже через несколько лет. Для этого они используют умный «редактор» ДНК. Возвращение к жизни давно вымерших гигантов может стать возможно благодаря созданию гибридного эмбриона современного слона и шерстистого мамонта. Затем эмбрион будет выращен в специальных условиях.

Кроме того, в будущем технология поможет также вернуть и других вымерших существ, некогда населявших планету Земля. Ученым достаточно заполучить образец ДНК животного и найти его близкого родственника в современной природе.

Джордж Черч (George Church), возглавляющий команду специалистов в Гарвардском университете, заявил: «Мы занимаемся исследованиями в лабораторных условиях. Пока мы хотим придать слону некоторые черты мамонта. Например, маленькие уши, толстую жировую прослойку, шерсть. Для начала у нас получится скорее слон с некоторыми характеристиками мамонта. Пока мы еще не достигли поставленной задачи, но это может случиться уже в ближайшие пару лет».  

Источник
Independent
Теги
наука

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