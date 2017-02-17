Руководитель Samsung Group арестован

Суд центрального округа Сеула в Южной Корее все-таки выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, Ли Джей Йонга (Lee Jae-jong), сообщает Reuters. Напомним, что его подозревают в причастности к скандалу, в котором также фигурирует президент страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye) и ее подруга. Предполагается, что Ли Джей передал 38 миллионов долларов подруге президента, чтобы власти не мешали слиянию Samsung с крупной строительной компанией.

Напомним, что до этого, 19 января, ордер на арест судом выдан не был. В минувший понедельник прокуратура провела многочасовой допрос высокопоставленного руководителя, после чего официальный представитель ведомства сообщил, что у прокуратуры есть данные, доказывающие, что Ли Джейн Йонг получил выгоду от незаконной деятельности и даже выводил деньги в другие страны.

Ли Джей Йонг скорее всего будет ожидать начала процесса в центре временного содержания в Сеуле. Занять это может около 18 месяцев.