HTC лидирует на рынке VR в Китае

Аналитики из агентства Canalys утверждают, что в Китае лидером на рынке систем виртуальной реальности является компания HTC. Ей удалось поставить на рынок более 50 000 гарнитур HTC Vive, заняв 17,7% рынка. Весь рынок VR Поднебесной насчитывает 300 000 устройств. Это вторая самая главная VR страна на планете, Китай занимает 15% от мирового рынка. 

Вторая позиция у китайской DeePoon с 16,9%, третье место занимает 3Glasses с 9,4%. Четвертая строчка досталась Sony с PlayStation VR и 9,1% (продано не больше 30 000 устройств). 

Источник
DigiTimes
Теги
HTC Китай VR

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