Вселенная появилась в результате двух взрывов

Ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории выдвинули теорию о том, что Вселенная появилась в результате сразу нескольких взрывов. Для начала специалисты задались вопросом, почему не случилось взаимоуничтожения при Большом Взрыве, когда выдилилось равное количество материи и антиматерии. Напомним, что теория одного Большого Взрыва предполагает возникновение сразу двух взаимоисключающих веществ, материи и антиматерии.

Ответом на него стал второй Большой Взрыв, случившийся не позднее чем через 120 секунд после первого. Второй взрыв как раз расправился с антивеществом, из-за чего в видимой части космоса его нет.

Впрочем, дискуссии о происхождении Вселенной и концепции Большого взрыва продолжаются.