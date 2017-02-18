Вселенная появилась в результате двух взрывов

Ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории выдвинули теорию о том, что Вселенная появилась в результате сразу нескольких взрывов. Для начала специалисты задались вопросом, почему не случилось взаимоуничтожения при Большом Взрыве, когда выдилилось равное количество материи и антиматерии. Напомним, что теория одного Большого Взрыва предполагает возникновение сразу двух взаимоисключающих веществ, материи и антиматерии.

Ответом на него стал второй Большой Взрыв, случившийся не позднее чем через 120 секунд после первого. Второй взрыв как раз расправился с антивеществом, из-за чего в видимой части космоса его нет. 

Впрочем, дискуссии о происхождении Вселенной и концепции Большого взрыва продолжаются. 

Источник
Svopi
Теги
космос вселенная

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