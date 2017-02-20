Апокалипсис может случиться из-за нагрева планеты

Американские и немецкие ученые пришли к выводу, что причиной Конца Света или массового вымирания живых организмов на Земле может стать повышение уровня углекислого газа в четыре раза. Именно тогда начнутся процессы, из-за которых горячий пар не сможет выйти за пределе атмосферы планеты и она в результате начнет скапливать большое количество тепла.

В итоге температура воздуха прогреется выше 57 градусов, а в таких условиях выжить смогут немногие существа. Катастрофическое глобальное потепление было смоделировано на компьютере.