Апокалипсис может случиться из-за нагрева планеты

Американские и немецкие ученые пришли к выводу, что причиной Конца Света или массового вымирания живых организмов на Земле может стать повышение уровня углекислого газа в четыре раза. Именно тогда начнутся процессы, из-за которых горячий пар не сможет выйти за пределе атмосферы планеты и она в результате начнет скапливать большое количество тепла.

В итоге температура воздуха прогреется выше 57 градусов, а в таких условиях выжить смогут немногие существа. Катастрофическое глобальное потепление было смоделировано на компьютере.

Источник
Vladtime
Теги
наука апокалипсис

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