Сервис поиска попутчиков BeepCar охватил Европу

Команда Mail.Ru Group сообщила о заметном расширении географического охвата сервиса рейдшеринга BeepCar. Теперь он позволяет организовывать поездки в Европу.


Напомним, сервис поиска попутчиков BeepCar был запущен Mail.Ru Group в начале февраля, фактически, он является конкурентом BlaBlaCar. Сервис доступен в веб-версии по адресу beepcar.ru и через мобильные приложения для Android и iOS.

С момента запуска BeepCar поддерживает поездки по России, Украине, республике Беларусь, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану и Кыргызстану. А теперь сервис позволяет создавать поездки в Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Чехию и Азербайджан.

Среди других новых возможностей — при создании поездки можно указать день и время возвращения, а также включить автоматическое подтверждение всех бронирований.

Приложение BeepCar для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
BeepCar
Теги
ANDROID Россия IOS автомобиль морько Mail.Ru BeepCar BlaBlaCar

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