Луну могут назвать планетой

Источники, связанные с NASA, утверждают, что у Луны есть все шансы быть признанной полноценной планетой, девятой в Солнечной системе.

Астрономы утверждают, что Луна обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы классифицировать ее именно, как планету, а не как спутник. Эксперты предлагают изменить критерии необходимые для того, чтобы небесное тело могло называться планетой — а именно отказаться от пункта о вращении вокруг Солнца.

Если поправка вступит в силу и будет признана Международным астрономическим союзом, то планет в нашей системе может стать намного больше, чем нынешние восемь.