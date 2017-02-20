Луну могут назвать планетой

Источники, связанные с NASA, утверждают, что у Луны есть все шансы быть признанной полноценной планетой, девятой в Солнечной системе.

Астрономы утверждают, что Луна обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы классифицировать ее именно, как планету, а не как спутник. Эксперты предлагают изменить критерии необходимые для того, чтобы небесное тело могло называться планетой — а именно отказаться от пункта о вращении вокруг Солнца.

Если поправка вступит в силу и будет признана Международным астрономическим союзом, то планет в нашей системе может стать намного больше, чем нынешние восемь.  

Источник
Discover24
Теги
космос Луна планета

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