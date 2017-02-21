Что случилось 20.02.2017?

Началась новая неделя, Масленица зашагала по стране. А гонки на автомобилях-роботах окончились неудачей, одна машина попала в аварию. Зато процессор от AMD серии Ryzen (речь о 1600X) обогнал куда более дорогой чип от Intel. Ученые обнаружили зарождающиеся кольца вокруг Марса, а Луну предложили называть планетой.

Апокалипсис может случиться не только из-за недоразумения или попадания астероида, но и банального перегрева планеты. Будем надеяться, что технологии человечества к тому моменту будут не хуже, чем в грядущей стратегии Warhammer 40 000: Dawn of War III, видео которой разработчики продемонстрировали вчера. 

Terraria разошлась тиражом более 20 000 копий. Были названы самые популярные игры января в США. Final Fantasy XIV вполне может выйти на Switch и Xbox One. For Honor в целом понравилась критикам. 

LG G6 получит и правда высококлассную камеру. HTC One X10 мы увидели на живых фото. У Caviar снова готов новый стильный iPhone. 

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