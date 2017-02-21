В Австрии найдена копия мобильного телефона 13 века

В Австрии археологи во время раскопок одной из могил в замечательном городе Зальцбурге обнаружили мобильный телефон, который относится к эпохе Крестовых Походов.

Устройство, впрочем, не электрическое и пластмассовое, а глиняное — однако на нем видны кнопки и рельеф экрана.

Надписи при этом выполнены на шумерском (цивилизация, напомним, существовала задолго до XIII века). Древности около 800 лет, назначение ее остается не ясным. Может быть, это чья-то шутка, а может — давным-давно здесь жили провидцы, увидевшие будущий гаджет и вылепившие его из того, что было. Также не исключается возможность контакта с инопланетянами.