Медведев одобрил законопроект о блокировке зеркал пиратских сайтов

На рассмотрение в Госдуму вносится законопроект, направленные на борьбу с "зеркалами" пиратских сайтов. Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ.


На данный момент правообладатели могут добиться через суд решения о "вечной" блокировке провайдерами на территории России сайтов с нелегально распространяемыми музыкой и фильмами. Однако проблема в том, что заблокировав основной пиратский сайт, правообладатели никак не могут помешать команде такого сайта быстро наплодить сайты-зеркала с точно таким же контентом, что и на заблокированном сайте. Такие сайты нельзя заблокировать вместе с "родительским" ресурсом, поскольку они имеют другой адрес, не внесенный в реестр блокировки. В результате, для блокировки сайтов- зеркал требуется повторно пройти всю судебную процедуру.

Новый законопроект предлагает ввести в закон термин "производный сайт в сети Интернет" для зеркальных ресурсов и определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам.

Источник
Правительство России
Теги
Россия пиратство авторское право закон госдума

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