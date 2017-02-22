Apple представила новый кампус Park, открытие в апреле

Компания Apple сегодня официально представила свой новый кампус. Ранее известный как Campus 2, он получил официальное название Apple Park и откроется для сотрудников компании в апреле.


Новый кампус Apple был задуман еще Стивом Джобсом. Он разработан в сотрудничестве с компанией Foster + Partners. Основное здание площадью 26 гектаров выполнено в виде кольца и сверху напоминает летающую тарелку. Кампус получил площадь более 70 гектаров и рассчитан более чем на 12 000 человек. Процесс переезда займет более полугода. В то же время строительство зданий и парковой территории будет продолжаться в течение лета.


В честь Стива Джобса, которому бы исполнилось 24 февраля 62 года, назван театр кампуса — Steve Jobs Theater. Он представляет собой стеклянный цилиндр высотой 6 метров и диаметром 50 метров, крыша которого выполнена из углеродистого волокна. Зрительный зал рассчитан на 1000 мест. Театр откроется позже в этом году.


В состав кампуса Apple Park войдет информационный центр с магазином Apple Store и кафе, открытым для всех посетителей, фитнес-центр для сотрудников Apple площадью около 9300 кв.м, закрытые помещения для исследований и разработки, а также Театр имени Стива Джобса. В парковой зоне предусмотрены прогулочные и беговые дорожки для сотрудников протяженностью более 3 км, сад и лужайки с прудом на территории, окруженной главным зданием. На крышах размещены солнечные батареи мощностью 17 мегаватт.


Источник
Apple
Теги
Apple стив джобс

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