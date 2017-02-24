Главное за неделю: сенсация от NASA, возвращение Nokia 3310 и процессоры AMD Ryzen

На этой весьма праздничной и почти не рабочей неделе специалисты из NASA сделали сенсационное заявление об обнаружении потенциально пригодных для жизни планет. Nokia полна решимости вернуть телефон Nokia 3310 — дизайн останется прежним. AMD наконец-то официально представила некоторые процессоры серии Ryzen. Об этом и других важных новостях недели читайте в нашем еженедельном дайджесте.

NASA обнаружила «живые» планеты

На экстренной официальной пресс-конференции NASA было объявлено об обнаружении сразу семи планет, сходных размером с Землей, вращающихся вокруг ультра-холодной карликовой звезды под названием Trappist-1 (Траппист-1) и потенциально пригодных для жизни.

Сама звезда Trappist-1 находится на расстоянии примерно 40 световых лет от Солнца. Ранее считалось, что планетарная система звезды состоит всего из трех планет, однако планет оказалось семь.

Три из них находятся в так называемой зоне обитаемости и чисто теоретически условия на поверхности близки к Земным, возможно наличие воды и благоприятные условия для зарождения жизни. Теоретически, вода может наличествовать на всех семи планетах.

Напомним, что вода в жидком виде рассматривается учеными в качестве ключевого фактора для зарождения жизни в том виде, как мы ее знаем. Ученые отмечают, что обнаружение такой системы экзопланет представляет собой огромный шаг вперед к возможности получить, наконец, ответ на вопрос, одни ли мы во вселенной.

Возвращение Nokia 3310

В Интернете появились подробности о наследнике культового мобильного телефона Nokia 3310. По данным ресурса Vtechgraphy, новый вариант Nokia 3310 так и останется простым телефоном, а не станет смартфоном с Android на борту. Дизайн также окажется схожим с оригинальным телефоном, выпущенным в 2000 году. Изменятся лишь толщина и вес. Новинка окажется тоньше и легче.

Nokia 3310 нового поколения получит увеличенный цветной дисплей, тогда как у оригинала был монохромный дисплей с разрешением 84 x 84 пикселей. Впрочем разрешение не будет слишком высоким — главное все-таки высокая продолжительность времени автономной работы. Телефон будет представлен в нескольких цветовых вариантах, включая красный, зеленый и желтый.

Ожидается, что переизданный Nokia 3310 дебютирует одновременно со смартфонами Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Ориентировочная цена составит 59 евро.

AMD официально представила процессоры Ryzen

Компания AMD официально представила линейку процессоров Ryzen платформы AM4, ориентированных в первую очередь на геймеров. По словам производителя, процессоры Ryzen выполняют на 52% больше инструкций за один цикл по сравнению с прошлым поколением.

На данный момент представлено всего три модели — Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 1700. Все они получили восемь ядер и 16 потоков. Старший процессор, Ryzen 7 1800X, обладает тактовой частотой 3,6-4,0 ГГц и TDP 95 Вт. Ryzen 7 1700X — 3,4-3,8 ГГц и TDP 95 Вт, Ryzen 1700 — 3,0-3,7 ГГц и TDP 65 Вт.

Цена составляет $499, $399 и $329, соответственно. На данный момент на процессоры AMD Ryzen 7 открылся предзаказ, продажи должны начаться 2 марта.

Напомним, также, что на этой неделе процессор AMD Ryzen 1600X обогнал куда более дорогой Intel Core i7-6800K в тесте Cinebench R15.

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