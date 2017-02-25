Международный союз электросвязи анонсировал спецификации 5G

Международный союз электросвязи ITU (International Telecommunication Union) опубликовал минимальные требования к технической производительности интерфейса MT-2020, также известного как 5G или пятое поколение мобильной связи.


5G обеспечивает возможности, заметно превышающие IMT-2000 (3G) и IMT-Advanced (4G). Всего перечислено 13 требований, которым должна соответствовать сеть, чтобы получать статус 5G.


Среди этих требований — пиковая скорость загрузки данных из сети 20 Гбит/с, пиковая скорость передачи данных в сеть 10 Гбит/с, пиковая спектральная эффективность загрузки 30 бит/с/Гц, пиковая спектральная эффективность передачи в сеть 15 бит/с/Гц, пользовательская скорость загрузки 100 Мбит/с, пользовательская скорость передачи в сеть 50 Мбит/с.

Кроме того, сеть стандарта 5G должна поддерживать как минимум 1 миллион подключенных устройств на квадратный километр. Речь идет не только о мобильных устройствах, таких как телефоны, смартфоны и планшеты, но и подключенных автомобилях и Интернете Вещей. Таке как и LTE с LTE-Advanced, сети 5G должны поддерживать устройства, движущиеся на скорости до 500 км/ч. В идеальных условиях сети 5G должны обеспечивать пользователям максимальную задержку в 4 мс, что заметно меньше по сравнению с допустимыми 20 мс в LTE.

Как ожидают разработчики 5G должен стать стандартом глобальной коммуникационной сети на ближайшие десятилетия и по графику внедриться к 2020 году.

Источник
ITU
Теги
сотовая связь 5G

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