Найдены останки древнего гигантского пингвина

В Новой Зеландии на берегу реки Вайпара (провинция Кентербери) были обнаружены останки гигантского пингвина, который жил в эпоху палеоцена, около 60 000 000 лет назад. К слову, ранее считалось, что пингвины появились 59 000 000 лет назад.

Вырастал древний пингвин до 1,5 метров, в отличие от современных — их рост не превышает 1,2 метра. Вес существ мог достигать 100 килограммов. Они также обладали длинным, острым клювом.

В прошлом, считают эксперты, видов пингвинов могло быть намного больше.