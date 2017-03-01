Найдены останки древнего гигантского пингвина

В Новой Зеландии на берегу реки Вайпара (провинция Кентербери) были обнаружены останки гигантского пингвина, который жил в эпоху палеоцена, около 60 000 000 лет назад. К слову, ранее считалось, что пингвины появились 59 000 000 лет назад.

Вырастал древний пингвин до 1,5 метров, в отличие от современных — их рост не превышает 1,2 метра. Вес существ мог достигать 100 килограммов. Они также обладали длинным, острым клювом.

В прошлом, считают эксперты, видов пингвинов могло быть намного больше.  

Источник
Регнум
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