В московском метро заработал робот-помощник Метроша

В московском метро появился робот-помощник Метроша. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





Метроша обладает голубыми светящимися глазами и сенсорным экраном на груди. Он будет помогать поздравлять пассажиров во время праздничных мероприятий, которые проводятся на станциях подземки и Московского центрального кольца.





На данный момент робот радует сотрудников в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира». На какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решено.

В экспериментальном режиме робот уже поздравлял с Новым годом пассажиров МЦК на станции Лужники в декабре, а также положительно зарекомендовал себя на выставках, в которых участвовал транспортный комплекс.