Gmail удвоил лимит на объем вложений в письмах

Компания Google смягчила ограничения на объем вложенных файлов в письмах, получаемых через сервис электронной почты Gmail. Теперь пользователи могут получать письма с вложениями объемом до 50 МБ, это в два раза больше, чем прежние 25 МБ.


При этом ограничение на объем отправляемого вложения сохранился — 25 МБ. В качестве альтернативы разработчики Gmail предлагают пользоваться облачным хранилищем Google Drive (Google Диск) для обмена файлами большого объема. Через Google Drive можно передавать файлы до 5 ТБ.

Новая возможность станет доступна всем пользователям Gmail в течение примерно трех дней.

Источник
Google
Теги
Google электронная почта Gmail E-MAIL

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