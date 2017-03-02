Gmail удвоил лимит на объем вложений в письмах

Компания Google смягчила ограничения на объем вложенных файлов в письмах, получаемых через сервис электронной почты Gmail. Теперь пользователи могут получать письма с вложениями объемом до 50 МБ, это в два раза больше, чем прежние 25 МБ.





При этом ограничение на объем отправляемого вложения сохранился — 25 МБ. В качестве альтернативы разработчики Gmail предлагают пользоваться облачным хранилищем Google Drive (Google Диск) для обмена файлами большого объема. Через Google Drive можно передавать файлы до 5 ТБ.

Новая возможность станет доступна всем пользователям Gmail в течение примерно трех дней.