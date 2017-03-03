Яндекс.Деньги запустили цифровые карты пополнения PlayStation Store

Команда Яндекс.Денег сообщила о новой возможности для пользователей. Теперь на сайте Яндекс.Денег можно купить цифровые карты пополнения PlayStation Store и подписки PlayStation Plus.





Их можно использовать их в своем игровом аккаунте или отправить в подарок. На данный момент в кошельке можно купить карты для пополнения бумажника PlayStation Store номиналом 1000, 2500 и 4000 рублей и карты подписки PlayStation.Plus на 3 и 12 месяцев.

После оплаты на экране появится код — он нужен, чтобы активировать баланс или подписку в своем игровом аккаунте. Использовать код можно только один раз, в течение 12 месяцев со дня покупки. Он сохраняется в деталях операции в истории кошелька. Чтобы подарить код кому-то другому, просто скопируйте его и отправьте в мессенджере, почтой или любым другим способом.

Купить карты пополнения PlayStation можно, в том числе, и на анонимный кошелек. Владельцы именных и идентифицированных кошельков могут пополнить бумажник Яндекс.Деньгами прямо на сайте PS Store и в приложении на PS4.