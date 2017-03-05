Человечество достигнет центра Земли к 2030 году

Ученые из Национального океанографического центра (университет Саутгемптона, Великобритания) полны решимости достичь центра Земли и изучить его. Кампания по исследованию стартует уже в этом году. Продлится она 13 лет. А непосредственно к ядру бур доберется к 2030 году. Проект называется Mohole to Mantle и оценивается в 1 миллиард долларов. 

Внутри Земли специалисты надеются обнаружить неизвестные науке вещества и уникальные микроорганизмы. 

Бурить планету предлагается с помощью нового японского супербура Chikyu. 

В прошлом ученые уже пытались бурить Землю. Однако не сумели добраться не то, что до ядра, даже до мантии.

Источник
Z-News
Теги
наука земля ядро

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