Человечество достигнет центра Земли к 2030 году

Ученые из Национального океанографического центра (университет Саутгемптона, Великобритания) полны решимости достичь центра Земли и изучить его. Кампания по исследованию стартует уже в этом году. Продлится она 13 лет. А непосредственно к ядру бур доберется к 2030 году. Проект называется Mohole to Mantle и оценивается в 1 миллиард долларов.

Внутри Земли специалисты надеются обнаружить неизвестные науке вещества и уникальные микроорганизмы.

Бурить планету предлагается с помощью нового японского супербура Chikyu.

В прошлом ученые уже пытались бурить Землю. Однако не сумели добраться не то, что до ядра, даже до мантии.