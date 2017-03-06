Медведев предлагает избавиться от бюрократизации с помощью технологии блокчейн

Дмитрий Медведев, премьер-министр России, на совещании с с вице-премьерами 6 марта 2017 года, высказался за максимально быстрое создание условий для внедрения различных цифровых технологий. В числе таких технологий, в пользу которых высказался Медведев, присутствует блокчейн.


Как отметил премьер-министр, этим инструментом уже пользуются крупные банки, корпорации и даже некоторые государства. "Она исключает наличие посредников, подлинность операций подтверждается самими участниками сети. Поскольку нет единого хранилища информации и она разбита на блоки, переписать эту информацию без ведома других лиц или каким-то образом внедриться туда невозможно. Кроме того, полагают, что она может способствовать избавлению от излишней бюрократизации делового оборота," — сказал Медведев.

Он уже подписал поручение для Минкомсвязи, Минэкономразвития и Внешэкономбанку рассмотреть возможность применения блокчейн в системе государственного управления и экономике Российской Федерации.

Источник
Правительство России
Теги
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