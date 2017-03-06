В NASA предлагают защитить атмосферу Марса магнитным экраном

Команда ученых NASA предложила уникальный проект, который может спасти остатки атмосферы Марса и даже восстановить некоторое количество воды на планете, а в будущем — защитить потенциальных исследователей-людей.


Для этого предлагается создать магнитной экран, которое сможет "прикрыть" планету от губительного воздействия солнечного ветра, унесшего 90% атмосферы планеты в далеком прошлом. Экран должен быть установлен в точке Легранжа L1, он сможет создавать искусственную магнитосферу, отклоняющую солнечный ветер и радиацию.

Симуляции показали, что атмосфера может стать достаточно толстой, чтобы расплавить углекислый лед на северном полюсе Марса, спровоцировав парниковый эффект. Это, в свою очередь, может привести к таянию водяного льда и началу восстановления океанов. Все это сделает Марс значительно более дружелюбным для потенциальных исследователей-переселенцев.

Источник
USRA Houston
Теги
космос марс NASA

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Медведев предлагает избавиться от бюрократизации с помощью технологии блокчейн
Во Вселенной обнаружена плоская планета
Астронавт ESA поделился фото египетских пирамид из космоса

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 279
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78