В NASA предлагают защитить атмосферу Марса магнитным экраном

Команда ученых NASA предложила уникальный проект, который может спасти остатки атмосферы Марса и даже восстановить некоторое количество воды на планете, а в будущем — защитить потенциальных исследователей-людей.





Для этого предлагается создать магнитной экран, которое сможет "прикрыть" планету от губительного воздействия солнечного ветра, унесшего 90% атмосферы планеты в далеком прошлом. Экран должен быть установлен в точке Легранжа L1, он сможет создавать искусственную магнитосферу, отклоняющую солнечный ветер и радиацию.

Симуляции показали, что атмосфера может стать достаточно толстой, чтобы расплавить углекислый лед на северном полюсе Марса, спровоцировав парниковый эффект. Это, в свою очередь, может привести к таянию водяного льда и началу восстановления океанов. Все это сделает Марс значительно более дружелюбным для потенциальных исследователей-переселенцев.