Apple поднимает цену iTunes Match в России

Компания Apple разослала российским пользователям сообщение о грядущем повышении цены на подписку для сервиса iTunes Match. Как заявлено в оповещении от службы поддержки, с 3 апреля 2017 года стоимость готовой подписки на iTunes Match будет повышена с 799 рублей до 929 рублей.


Если пользователь не отменит или не изменит подписки, подписка автоматически обновится по цене 929 рублей, а с выбранной платежной карты будут ежегодно списываться средства.

Как поясняет компания, удорожание связано с так называемым «налогом на Google», обязывающим иностранные IT-компании платить НДС в размере 18% наравне с отечественными при продаже в России цифрового контента, информационных услуг и тому подобного. Он вступил в силу с 1 января 2017 года.

Отметим, что пока подписка на сервис Apple Music, во многом дублирующий iTunes Match, не подорожала, оставшись на уровне 169 рублей в месяц.

Источник
Apple
Теги
Россия Apple ITUNES налог iTunes Match

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